Hilal Kaplan’ın engel sarmalı: 1600’den fazla içeriği erişime engellettiğine ilişkin habere erişim engeli

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan hakkındaki 1600’den fazla içeriğe engel getirttiğine ilişkin haberlere de erişim engeli kararı aldırdı.

Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iletildi. Kararın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

HABERDE NE ANLATILIYORDU?

Haberde 1600 içeriğe ilişkin Kaplan’ın önce ret yediği daha sonra ise başka bir mahkemeden engel kararı aldırdığı ifade ediliyordu. Kaplan 633 X gönderisi, 331 Facebook paylaşımı, 78 Instagram gönderisinin erişime engelletmişti. Kararda ayrıca Ekşi Sözlük’te Hilal Kaplan ile alakalı 61 entry ve aralarında 161 sayfalık entry girilmiş olan Hilal Kaplan başlığı da dahil 201 sayfa da erişim engeli kararı verilen linkler arasında yer almıştı.ENGEL SARMALI

İLK KEZ ENGELLETMİYOR

Kaplan’ın 2023 yılında da 14 Nisan-15 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 396 içeriğe erişimi engellettiği ortaya çıkmıştı.

Kaplan 2024’te de aralarında T24, Medya Faresi, Halk TV gibi haber siteleri ile Facebook, TikTok ve YouTube’da yayımlanan haberlerin bulunduğu yüzlerce içeriğe erişimi engelletmişti.