Hilal Özdemir cinayetini protesto eden TİP'li 3 genç gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayeti protesto eden Türkiye İşçi Partili 3 genç, gözaltına alındı.

15 yaşındaki Hilal Özdemir’in Boğaziçi Üniversitesi’nde çalıştığı düğün organizasyonu işletmesinin önünde Ayberk Kurtuluş tarafından öldürülmüştü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cinayeti protesto eden 3 partili gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gecenin bu saatinde parti avukatlarımızdan telefon geldi. Biri daha yeni üniversiteye girmiş, en büyüğü 20 yaşında üç gencecik yoldaşımızın evlerini polis basmış, gözaltına alınıyorlarmış! Suçları mı? Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde 15 yaşında öldürülen Hilal’i anmak ve cinayeti protesto etmek!" dedi.

Erkan Baş, şunları söyledi: "Üniversite kampüsünde gencecik bir kızın katledilmesini engelleyemeyen, katilleri bir kapıdan alıp öbüründen salıveren iktidar görevinin başında! Alçaksınız! Er ya da geç hesaplaşacağız!"

Türkiye İşçi Partisi, gözaltına alınanların bugün adliyeye sevk edileceğini belirtti.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partililer, 3 partili gencin gözaltına alınmasını protesto etmek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, burada yaptığı açıklamada, "Bu ülkedeki kadınlar, bu erkek zulmüne karşı, saray rejiminin bu ataerkil, bu faşist uygulamalarına karşı korkmadılar, susmadılar, susmayacaklar ve itaat etmeyecekler" dedi.