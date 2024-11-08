Hileli gıdalar listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlığın açıkladığı son listeye 12 ürün daha eklendi. Yeni listede zeytinyağının yanı sıra kaymak ve tereyağı da yer alıyor.

Sitedeki güncel listeye göre natürel zeytinyağı diye satılan üründe tohum yağları tespit edildi.

Yeni listede tereyağında süt harici yağ, köt tipi bidon yoğurdunda bitkisel yağ ve jelatin, et ürünleri ve kıymalı böreklerde sakatat ve taşlık olduğu saptandı.