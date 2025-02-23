Hilvan’da park halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Hilvan’ın Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobilin motor kısmında hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.