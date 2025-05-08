Hindistan, 24 havalimanını sivil uçuşlara kapatacak

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Pakistan'la yaşanan gerginliğin ardından devam eden saldırılar nedeniyle 24 havalimanın sivil uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

Kapatılan havalimanlarının bulunduğu yerler arasında Cemmu Keşmir, Pencap, Himachal Pradesh, Rajasthan ve Gujarat bulunurken, havalimanların sivil uçuşlara ne kadar süreyle kapalı kalacağı belirtilmedi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti.

Hint ordusu, Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığını, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı.

Pakistan yönetimi ise saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Hindistan Savunma Bakanlığı ise Pakistan'ın dün sabahtan bu yana açtığı ateş sonucu toplam 16 kişinin öldüğünü belirtmişti.