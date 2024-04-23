Hindistan 250 kilometre menzilli balistik füzesini test etti

Hindistan, 250 kilometre menzilli balistik füzesi Crystal Maze-2'yi başarıyla test etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Crystal Maze-2'nin test fırlatışının başarıyla icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu orta menzilli balistik füzenin testinin operasyonel kapasitesini kanıtladığını kaydetti.

Hindistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bharat Bhushan Babu ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu test, operasyonel hazırlığın altını çiziyor ve teknolojideki gelişmeleri sergiliyor." ifadesini kullandı.

Hindistan, 4 Nisan'da da yeni nesil yerli balistik füzesi Agni Prime'ın uçuş testinin başarıyla yapıldığını açıklamıştı.