Hindistan: ABD'deki yasa dışı Hint göçmenlerin geri dönüşüne açığız

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'de yasa dışı şekilde bulunan Hint göçmenlerin ülkeye geri dönüşüne açık olduklarını bildirdi.

The Strait Times'ın haberine göre Bakan Jaishankar, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel düzeyde Hindistanlı yeteneklerin en üst fırsatlara sahip olmasını istediklerini, bununla birlikte yasa dışı göçe kesin şekilde karşı olduklarını belirtti.

Jaishankar, 18 bin yasa dışı göçmenin veya vize süreleri dolan Hintlinin ABD'den sınır dışı edileceğine yönelik haberlere ilişkin verdiği yanıtta, "Eğer bizim vatandaşlarımız burada yasa dışı bulunuyorsa ve biz bu kişilerin bizim vatandaşımız olduğundan eminsek, bu kişilerin Hindistan'a meşru şekilde dönüşlerine daima açık olduk" ifadesini kullandı.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE HİNDİSTANLI ABD VİZESİNE SAHİP

İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 2023-2024'te 1100'den fazla Hindistan vatandaşı, ABD'den sınır dışı edildi. Aynı dönemde ABD'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Hint vatandaşlarının sayısı 90 bin 415 oldu.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Eric Garcetti, bu yıl 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla Hindistan vatandaşının ABD vizesine sahip olduğunu kaydetmişti.

TRUMP, YASA DIŞI GÖÇLERİ ENGELLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yemin ettikten sonra konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti.

Konuşmasında yasa dışı göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.