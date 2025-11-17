Hindistan, ABD ile LPG alım anlaşması imzaladı

Hindistan’ın, ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 2,2 milyon ton LPG alacağı bildirildi.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'ın devlet petrol şirketinin ABD ile yılda 2,2 milyon ton Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) satın almak üzere ‘tarihi ve bir ilk’ olan anlaşma imzaladığını belirtti.

Sözleşmenin 2026 yılına kadar geçerli olacağını kaydeden Puri, bu sözleşmenin Hindistan pazarında ABD LPG’si için imzalanan ilk yapılandırılmış uzun vadeli satın alma anlaşması olduğunu ve alım hacminin ülkenin yıllık LPG ithalatının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldiğini aktardı.