Hindistan, "Adalet için Sihler" hareketi liderinin mal varlıklarına el koydu
Hindistan ile Kanada arasında gerilime yol açan Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisinin öldürülmesi olayının yankıları sürerken, Hindistan, "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin liderinin mal varlıklarına el koydu.
Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından Kanada ile Hindistan arasında gerilim devam ederken Hindistan'dan yeni bir adım geldi.
Hindistan Ulusal İstihbarat Ajansından yapılan açıklamada, KLF yanlısı SFJ lideri Gurpatwant Singh Pannun'un ülkedeki evi ve arazilerine el konulduğu belirtildi.
Pannun'un 2020'de "terörist" ilan edildiğine işaret edilen açıklamada, Pannun'un, üst düzey Hint diplomatlara ve hükümet organlarına bariz tehditler savurduğu, son günlerde ise Kanada'daki Hintlerden ülkeyi terk etmelerini istediği anımsatıldı.