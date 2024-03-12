Hindistan, askeri personelini Maldivler'den çekmeye başladı

Hindistan, Maldivler ile vardıkları mutabakat kapsamında askeri personelini bölgeden çekmeye başladı.

Maldivler Savunma Bakanlığı, Hindistan tarafından Maldivlere konuşlandırılan askerlerden 25'inin, mutabık kalındığı üzere 10 Mart'tan önce ülkeden çekilmeye başladığını açıkladı.

Hindistan askeri personeli tarafından kullanılan iki helikopter ve bir uçağın, artık sivil personel tarafından kullanılacağı belirtildi.

Taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında, ülkede kalan Hindistan'a ait asker ve destek personelinin de 10 Mayıs'a kadar çekilmesi gerekiyor.