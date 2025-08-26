Hindistan baraj kapaklarını açtı, Pakistan’da on binlerce kişi tahliye edildi

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Asya ülkelerinde tahliyeler sürüyor.

Hindistan'ın dolan bazı barajların kapaklarını açması ve bazı nehirlerde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle Pakistan, ülkenin doğusunda on binlerce kişiyi güvenli alanlara tahliye etti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, Hindistan'ın bazı barajlarının kapaklarını açması ve Pencap eyaletinde yer alan Sutlej Nehri’nde su seviyesinin yükselmesinin ardından sel riskine karşı bölge yetkililerinin uyarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Pencap’a bağlı Kasur bölgesinde 14 binden, Hindistan sınırına yakın Bahawalnagar kentinde ise 89 binden fazla kişinin güvenli alanlara taşındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara nehir ve dere yataklarından uzak durmaları, acil durumlar haricinde bu bölgelerde yolculuk yapmamaları ve kurumun duyurularını takip etmeleri çağrısı yaptı.

HAZİRAN BAŞINDAN BERİ YAKLAŞIK 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların süreceğini bildirirken, yetkililer nehir seviyelerinin yükselmeye devam ettiği uyarısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.