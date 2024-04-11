Hindistan Başbakanı Modi, Çin'i, sınır anlaşmazlıklarını acilen ele almaya çağırdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ilişkilerin ilerleyebilmesi ve gelişebilmesi için Çin ile sınır anlaşmazlıklarını acilen ele almaları gerektiğini bildirdi.

Modi, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisine verdiği mülakatta, Hindistan ve Çin arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Hindistan ve Çin arasındaki istikrarlı ve barışçıl ilişkilerin tüm bölge ve dünya için önemli olduğunun altını çizen Modi, Çin'i, ortak sınırlarında yaşadıkları anlaşmazlıkları acilen ele almaya çağırdı.

Modi, diplomatik ve askeri düzeyde olumlu, yapıcı ikili görüşmeler yoluyla sınırlarda barışın ve huzurun yeniden tesis edilebileceğini vurgulayarak, "İkili ilişkilerimizdeki anormalliğin geride bırakılabilmesi için sınırlarımızdaki uzun süreli durumu acilen ele almamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.