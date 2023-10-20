Hindistan Başbakanı Modi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışması konusunda ülkesinin "ilkeli tutumunu" sürdüreceğini iletti.

Modi, Abbas ile görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde hayatını kaybeden siviller için taziyelerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Hindistan’ın, Filistin halkına yönelik insanı yardımlarını sürdüreceğini aktaran Modi, Abbas’a, bölgedeki "terörizm, şiddet ve kötüleşen güvenlik durumu"ndan duyduğu "derin endişe"yi aktardığını kaydetti.

Modi, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırının ardından "Sorumlulardan hesap sorulmalı." paylaşımında bulunmuştu.