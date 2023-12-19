Hindistan Başbakanı Modi, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'ye yönelik insani yardımın sürdürülmesi ihtiyacını vurguladı.

Modi, "çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla erken ve barışçıl bir şekilde çözülmesi" gerektiğini ifade etti.

İkili ayrıca, Kızıldeniz'de uluslararası nakliye rotalarına yönelik saldırılardan dolayı endişelerini dile getirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de artan saldırılarının ardından Hindistan bugün Umman Denizi'nde güvenliği sağlamak için Aden Körfezi açıklarına 2 güdümlü füze destroyeri konuşlandırmıştı.