Hindistan Başbakanı Modi yeni hükümetin kurulması için istifasını sundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu BJP liderliğinde kurulan NDA seçimleri kazanmasının ardından yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) seçimleri kazanmasının ardından yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

Hindistan Cumhurbaşkanlığı'nın X sosyal medya platformundan, Modi ve kabinesinin istifasına ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, Modi'nin Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya istifasını sunduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu'ndan yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam etmelerini talep etti" ifadesi kullanıldı.