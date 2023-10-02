Hindistan'da 2 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde devam eden şiddet olaylarında 2 öğrencinin öldürülmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, cinayet soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrencilerin öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 4 kişinin, Manipur polisi ve Hindistan ordusunun ortak operasyonuyla Churachandpur bölgesinde gözaltına alındığı ifade edildi.

Cinayetle ilişkisi bulunan 2 çocuğun ise Kamrup bölgesi çocuk koruma yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.

Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İşledikleri iğrenç suç için idam cezası da dahil olmak üzere en ağır cezanın verilmesini sağlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Hindistan'da kayıp 2 öğrencinin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yüzlerce öğrencinin protesto düzenlediği ve bir süredir şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

- Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 175'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.