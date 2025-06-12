Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzüne siyah bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Hindistan'ın Ahmedabad bölgesinde yolcu uçağı düştü



Uçakta 100'den fazla yolcunun bulunduğu belirtiliyor https://t.co/AOdlGMv7mg pic.twitter.com/m4YHwelMzL — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 12, 2025

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Uçağın düşüş anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Hindistan'da yolcu uçağı düştü



242 yolcuyu taşıdığı tahmin edilen uçağın düşüş anı görüntülendi https://t.co/AOdlGMuzwI pic.twitter.com/uSrMffaqmn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 12, 2025

Hindustan Times'ın bazı kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre ise uçağın bir parçasının BJ Tıp Kolejindeki stajyer doktorların yurdunun üzerine düştüğü öne sürüldü.

242 KİŞİDEN KURTULAN OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hindistan'da yerel polis yetkilileri, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen yolcu uçağındaki 242 kişiden kurtulan olmadığının düşünüldüğünü kaydetti.

Toplamda 242 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan uçaktan kurtulan olmadığının düşünüldüğünü belirten yetkililer, uçağın çakıldığı yerleşim yerinde de muhtemel kayıpların olduğunun tahmin edildiğini aktardı.