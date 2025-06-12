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Hindistan'da, 244 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Hindistan'da Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü. Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 232'si yolcu, 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.

Dünya
  • 12.06.2025 11:49
  • Giriş: 12.06.2025 11:49
  • Güncelleme: 12.06.2025 12:45
Kaynak: AA
Hindistan'da, 244 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Fotoğraf: AA-DHA

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzüne siyah bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

İlerleyen dakikalarda Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 232'si yolcu, 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıkladı

Uçağın düşüş anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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