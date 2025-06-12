Hindistan'da, 244 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Hindistan'da Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü. Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 232'si yolcu, 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.
Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzüne siyah bir dumanın yükseldiği görülüyor.
Hindistan'ın Ahmedabad bölgesinde yolcu uçağı düştü— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 12, 2025
Uçakta 100'den fazla yolcunun bulunduğu belirtiliyor https://t.co/AOdlGMv7mg pic.twitter.com/m4YHwelMzL
Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.
İlerleyen dakikalarda Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 232'si yolcu, 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıkladı
Uçağın düşüş anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Hindistan'da yolcu uçağı düştü— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 12, 2025
242 yolcuyu taşıdığı tahmin edilen uçağın düşüş anı görüntülendi https://t.co/AOdlGMuzwI pic.twitter.com/uSrMffaqmn