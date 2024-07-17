Hindistan'da 3 aylık bebeğin "kuyruğu" ameliyatla çıkarıldı

Hindistan'da doktorların, 3 aylık bebekten oldukça nadir rastlanan bir vaka olan "insan kuyruğu"nu ameliyatla çıkardığı bildirildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde yaşayan bir aile, ocak ayında bebeklerindeki "insan kuyruğu"ndan ötürü hastaneye başvurdu.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) çocuk cerrahlarından oluşan bir ekip, bebeğin "kuyruğunu" çıkarmak için ameliyat kararı aldı.