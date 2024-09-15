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Hindistan'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 12:22
  • Giriş: 15.09.2024 12:22
  • Güncelleme: 15.09.2024 12:23
Kaynak: AA
Hindistan'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü.

Olayın ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

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