Hindistan'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü.

Olayın ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.