Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı

Hindistan'da 78 yaşındaki şüpheli, 1965'te iki manda ve bir buzağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

The Times of India'nın haberine göre, 58 yıl önce Karnataka eyaletinin Bidar şehrinin Mehakar köyünden iki manda ve bir buzağı çalındı.

Olayın failinin Maharaştra eyaletinin Udagir kentinden 20 yaşındaki Ganapati Vitthal Wagore olduğu belirlendi.

Mandalar ve buzağı kısa sürede bulunarak sahiplerine iade edilse de şüpheli veya şüpheliler yakalanamadı.

Aradan geçen 58 yılın ardından şu anda 78 yaşında olan şüpheli Wagore, yerel polisin çözülmemiş dava projesi kapsamında gözaltına alındı.