Hindistan'da alev alan otobüste 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Nuh bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Haryana'nın Nuh bölgesi yakınlarında yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu bir otobüs alev aldı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis, yangının kontrol altına alındığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıkladı.