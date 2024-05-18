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Hindistan'da alev alan otobüste 9 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 12:05
  • Giriş: 18.05.2024 12:05
  • Güncelleme: 18.05.2024 12:05
Kaynak: AA
Hindistan'da alev alan otobüste 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Nuh bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Haryana'nın Nuh bölgesi yakınlarında yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu bir otobüs alev aldı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis, yangının kontrol altına alındığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıkladı.

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