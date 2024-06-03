Hindistan'da aşırı sıcaklar: Üç günde en az 50 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da aşırı sıcaklar, aralarında seçim görevlilerinin de olduğu onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Başkent Delhi’de sıcak hava dalgasının üstüne bir de susuzluk baş gösterdi.

Hindistan’da aşırı sıcak dalgası can almaya devam ediyor. Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklardan son üç günde en az 50 kişi hayatını kaybetti. Federal Sağlık Bakanlığı, 1 Mart'tan 30 Mayıs'a kadar en az 56 sıcak çarpması kaynaklı ölümün teyit edildiğini açıkladı. Bakanlık, bu süre zarfında 25 bine yakın sıcak çarpması vakasının görüldüğünü de ekledi.

Başkent Yeni Delhi’de geçtiğimiz hafta sıcaklıklar 50 santigrat dereceyi geçti. Başkentteki aşırı sıcaklar, susuzluğu da beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde muslukların kuruması üzerine yetkililer halka açık dağıtım noktaları kurmak için su tankerleri getirmek zorunda kaldı.

BAŞKENT DELHİ'DE SU SIKINTISI

Yüksek Mahkeme, Yukarı Yamuna Nehri Kurulu'na Delhi sakinlerinin karşı karşıya kaldığı su krizini çözmek üzere 5 Haziran'da tüm paydaşların katılacağı acil bir toplantı düzenlemesi talimatını verdi.

Bu sene ülkede günlerce süren ve dünyada en çok seçmenin sandık başına gittiği genel seçimlerle aşırı sıcakların birleşmesi de sorunlara yol açtı. Yerel basına göre, en az 10 seçim görevlisi aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin doğu kesimlerinde şiddetli sıcak hava dalgası koşullarının bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu ve kuzeydeki Pencap, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh ve Uttar Pradesh eyaletleri için “kırmızı alarm” vererek insanları sıcağa maruz kalmaktan kaçınmaya çağırdı.

Geçtiğimiz yıl şiddetli sıcak hava dalgaları sadece nisan ve mayıs aylarında Hindistan ve komşu Pakistan'da 100’den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Kavurucu sıcaklıklar aynı zamanda yüz binlerce dönüm ekin alanını yok ederek Hindistan'ın geniş tarım sektöründeki milyonlarca insanı etkiledi.

AŞIRI SICAKLARIN SEBEBİ NE?

Bilim insanları Asya alt kıtasındaki öldürücü sıcak hava dalgalarını, doğrudan küresel ısınmanın hızına bağlıyor. Geçtiğimiz yıl bilim insanları iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarının meydana gelme olasılığını 100 kat arttırdığını söylemişti.

İklim değişikliğinin etkilerini inceleyen akademik kuruluş Dünya Hava Durumu İzleme Örgütü’nün (WWA) Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi ile ortak hazırladığı rapora göre, “insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcak hava dalgaları en az iki kat daha olası” hale geldi.