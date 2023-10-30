Hindistan'da ayin için toplananlara bombalı saldırı: Can kaybı 3'e, yaralı sayısı 50'ye yükseldi

Hindistan'ın Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezinde dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 50'ye yükseldi.

Hindistan'da pazar ayini için toplanan Hristiyanların bulunduğu kongre merkezindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

Yetkililer, Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezinde dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının 50'ye yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan polisin, patlamanın sorumluluğunu üstlenen Dominic Martin'i gözaltına aldığı ve ifadelerinin doğruluğunu teyit etmeye çalıştığı belirtildi.

Yehova Şahitlerinin eski üyesi olduğu belirtilen Martin'in, polise teslim olmadan önce, sosyal medya platformu Facebook'ta patlamayı üstlendiğini anlatan bir video yayımladığı aktarıldı.

Martin'in, videoda Yehova Şahitlerinin "teolojisinin yanlış olduğunu" düşündüğü için patlamayı gerçekleştirdiğini söylediği görülüyor.

Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezindeki patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Konuya yakın kaynaklar, patlamaya bir bombanın neden olmuş olabileceğini kaydetmişti.