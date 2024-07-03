Hindistan'da ayin sırasında izdiham: Ölü sayısı 121'e çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan tarihi Hathras şehrindeki dini törende ölenlerin sayısı artıyor.

Yerel basın, ölü sayısının 121’e ulaştığını yazdı.

Polis şefi Rajesh Kumar Singh, olayın Pulrai köyündeki bir 'satsang'da meydana geldiğini, ölenleri büyük çoğunluğunun kadınlar olduğunu söyledi. Hindu inancında satsang törenleri, ruhsal eğitim ve aydınlanma amacıyla çok sayıda insanın bir araya gelmesi ile yapılıyor.

Uttar Pradesh Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, izdihamda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve “Hathras ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada can kaybı son derece üzücü ve yürek parçalayıcıdır” dedi.

HİNDİSTAN'DA İZDİHAM FACİALARI

Hindistan’da Hindu ayinlerinde sıklıkla izdihamlar yaşanıyor. Hindistan'da, 2005 yılında Maharashtra'daki Mandhardevi tapınağında meydana gelen izdihamda 340'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2008 yılında ise Rajasthan'daki Chamunda Devi tapınağında yaşanan izdiham da en az 250 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.