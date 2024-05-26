Hindistan'da bebek hastanesindeki yangında 6 yenidoğan yaşamını yitirdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bebek hastanesinde çıkan yangında 6 yenidoğan hayatını kaybetti.

Delhi İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, başkentin Vivek Vihar bölgesinde bulunan bir bebek hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtilerek, hastanede bulunan bebeklerin vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkartıldığı ifade edildi.

Yeni doğan bebeklerden 6'sının duman zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 5 bebeğin ise en yakın hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Hastane yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı.