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Hindistan'da bir bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'da 1 yaşındaki bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü. Olayın ardından bebek hastaneye kaldırılırken sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Dünya
  • 21.08.2024 10:43
  • Giriş: 21.08.2024 10:43
  • Güncelleme: 21.08.2024 10:48
Kaynak: AA
Hindistan'da bir bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü
Fotoğraf: Depophotos

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bebeğin oyuncak sanarak ısırdığı yılanın öldüğü bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.

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