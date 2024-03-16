Hindistan'da bir fabrikadaki kazanın patlaması sonucu 40 işçi yaralandı

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Rewari bölgesine bağlı Dharuhera kasabasındaki bir fabrikanın kazanının patlaması sonucu 40 işçi yaralandı.

NDTV'de çıkan habere göre, yerel saatle 17.45'te Dharuhera kasabasındaki otomobil parçaları üreten bir fabrikanın kazanı patladı.

Yetkililer, kazanın patladığı fabrikada biri ağır olmak üzere 40 işçinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri, olay mahalline ambülansların gönderildiği ve yaralıların tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Polis, itfaiye ekiplerinin de fabrikaya intikal ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.