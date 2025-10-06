Giriş / Abone Ol
Hindistan'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Jaipur kentindeki Sawai Man Singh Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 6 hasta hayatını kaybetti. Yangının, elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Dünya
  • 06.10.2025 11:44
  • Giriş: 06.10.2025 11:44
  • Güncelleme: 06.10.2025 11:50
Kaynak: AA
Hindistan'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Times of India

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jaipur'daki Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı yaşamını yitirdi.

Alevler hastanenin diğer bölümlerine hızla yayıldı.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

