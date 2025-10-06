Hindistan'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jaipur'daki Sawai Man Singh Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı yaşamını yitirdi.

Alevler hastanenin diğer bölümlerine hızla yayıldı.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.