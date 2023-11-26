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Hindistan'da bir konserdeki izdihamda 4 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 26.11.2023 10:23
  • Giriş: 26.11.2023 10:23
  • Güncelleme: 26.11.2023 10:23
Kaynak: AA
Hindistan'da bir konserdeki izdihamda 4 kişi öldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen konserde yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cochin Üniversitesindeki festivalde, Nikita Gandhi'nin konseri sırasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 4 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın konserin düzenlendiği yerin giriş ve çıkışının aynı olması nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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