Hindistan'da bulut patlaması: 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'a bağlı Cammu Keşmir'de yaşanan "bulut patlaması" nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde bulut patlaması meydana geldi.

Yetkililer, olayın ardından meydana gelen sel ve toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre 5’i çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afetlerde yaralanan 6 kişinin de hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, 14 Ağustos'ta da "bulut patlaması" meydana gelmişti.

Olay sonucu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

BULUT PATLAMASI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bulut patlamasını kuvvetli sağanak ve yağmurun aniden boşalması olarak tanımlıyor.

Söz konusu hava olayında dolu, şimşek, yıldırım, gök gürlemesi de yaşanabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Meteoroloji Sözlüğü'nde bulut patlaması şu şekilde tanımlanıyor:

"Son derece kuvvetli sağanak ve yağmurun aniden başlaması/boşalması. Yağmurun damla şeklinde değil de, sürekli bir akıntı şeklinde olması durumu. Bulut patlamasının nedeni, çok ani ve kuvvetli bir ısınma ile deniz ve okyanus üzerinden çok fazla nem koparılması, çok hızlı dikine yükselme ile oluşan kuvvetli cb. bulutlarının aniden taşıdığı nemi bırakmasıdır.

Bu olayla beraber dolu, şimşek, yıldırım, gök gürlemesi gibi olaylar da yaşanır."