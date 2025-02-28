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Hindistan'da çığ düştü: 41 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 18:06
  • Giriş: 28.02.2025 18:06
  • Güncelleme: 28.02.2025 18:06
Kaynak: DHA
Hindistan'da çığ düştü: 41 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

HİNDİSTAN, (DHA) - HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde çığ altında kalan 57 kişiden 16'sının kurtarıldığı, diğerlerine ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Hindistan'ın, Çin'in Tibet Özerk bölgesi sınırına yakın Uttarakhand eyaletinin kuzeyindeki bir yola çığ düştü. Yetkililer, 57 kişinin çığ altında kaldığını ve bunlardan 16'sının kurtarıldığını kaydederek, bölgeye ulaşımın olmadığını bildirdi.

Hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayan yetkililer, kayıp 41 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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