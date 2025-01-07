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Hindistan'da çöken kömür madeninde 9 işçi mahsur kaldı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 11:32
  • Giriş: 07.01.2025 11:32
  • Güncelleme: 07.01.2025 11:32
Kaynak: AA
Hindistan'da çöken kömür madeninde 9 işçi mahsur kaldı

Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kömür madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 işçi mahsur kaldı.

Assam eyaletindeki Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafedeki bölgede bulunan kömür madeni çöktü.

Eyalet hükümeti yetkililerinden Kaushik Rai, yaptığı açıklamada, madenin içine su dolması nedeniyle çöktüğünü ve 9 işçinin yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığını belirtti.

Yetkililer, kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, çalışmalara yardım amaçlı askerlerin ve afet ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.

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