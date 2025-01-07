Hindistan'da çöken kömür madeninde 9 işçi mahsur kaldı
Kaynak: AA
Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kömür madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 işçi mahsur kaldı.
Assam eyaletindeki Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafedeki bölgede bulunan kömür madeni çöktü.
Eyalet hükümeti yetkililerinden Kaushik Rai, yaptığı açıklamada, madenin içine su dolması nedeniyle çöktüğünü ve 9 işçinin yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığını belirtti.
Yetkililer, kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, çalışmalara yardım amaçlı askerlerin ve afet ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.