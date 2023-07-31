Hindistan'da demiryolu güvenlik görevlisi trende ateş açtı: 4 ölü

Hindistan'da Jaipur-Mumbay seferindeki trenin içinde bir Demiryolu Güvenlik Kuvvetleri personeli silahlı saldırı düzenledi. 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da demiryollarının güvenliğinden sorumlu Demiryolu Güvenlik Kuvvetleri'nde görev yapan bir memur, Mumbay kentine yakın bir noktadaki trende silahlı saldırı düzenledi, dört kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Hindistan saatiyle 5.30 sularında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Hindistan polisi, Chetan Kumar isimli şüphelinin Jaipur kentinden Mumbay'a doğru giden trene ateş açtığını ve üst düzey bir RPF yetkilisi ile üç yolcuyu öldürdüğünü söyledi.

Polis, güvenlik görevlisinin saldırıyı hangi saikle gerçekleştirdiğinin araştırıldığını ve öldürülen üç sivilin kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.