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Hindistan'da dini festivalde izdiham: 6 ölü, 30 yaralı

Hindistan'ın güneybatısındaki Goa eyaletinde bir tapınakta düzenlenen dini festival sırasında izdiham yaşandı. Olayda en az 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Dünya
  • 03.05.2025 10:36
  • Giriş: 03.05.2025 10:36
  • Güncelleme: 03.05.2025 10:47
Kaynak: DHA
Hindistan'da dini festivalde izdiham: 6 ölü, 30 yaralı

Hindistan'da bir tapınakta düzenlenen dini festival sırasında çıkan izdihamda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Polis yaptığı açıklamada izdihamın Goa'nın Shirgao bölgesinde bulunan Sree Lairai Devi tapınağında meydana geldiğini belirtti.

Yaralanan 10 kişinin durumunun kritik olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördükleri belirtildi.

Başbakan Narendra Modi hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yetkililer izdihamın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını söyledi.

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