Hindistan'da dini ritüel için nehirlere giren 37'si çocuk, 46 kişi boğuldu

Hindistan'da kadınların çocuklarının iyiliği için dua edip oruç tuttuğu ve beraber nehre girdiği "Jivitputrika Festivali" faciaya sahne oldu.

Bihar Afet Yönetim Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şiddetli yağışın etkili olduğu eyaletin 15 farklı noktasında nehir ve göletlere giren 37'si çocuk 46 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Dini ritüel için suya giren birçok kişinin nehirlerdeki tehlikeli su seviyelerini görmezden geldiği aktarıldı.

Bölgedeki arama çalışmaları ise sürüyor.

DİNİ BAYRAMLAR SIRASINDA SIK SIK ÖLÜMCÜL OLAYLAR YAŞANIYOR

Hindistan'da dini bayramlar sırasında sık sık ölümcül olaylar yaşanıyor. Temmuz ayında Uttar Pradeş eyaletindeki bir ayinde yaşanan izdihamda 121 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Hindistan'da her yıl haziran-eylül arasındaki muson mevsiminde şiddetli yağışlar ve ani seller meydana geliyor.