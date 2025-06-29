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Hindistan'da festivalde izdiham: 3 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’ın Odisha eyaletinde düzenlenen Jagannath Rath Yatra festivali sırasında kalabalığın tapınak çevresinde toplanmasıyla izdiham yaşandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 50’ye yakın kişi yaralandı; yaralılardan 6’sının durumu ağır.

Dünya
  • 29.06.2025 13:15
  • Giriş: 29.06.2025 13:15
  • Güncelleme: 29.06.2025 13:17
Kaynak: AA
Hindistan'da festivalde izdiham: 3 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletindeki festivalde çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Odisha eyaletinin Puri bölgesinde "Jagannath Rath Yatra" festivali kutlamaları başladı.

Kutlamalar sürerken kalabalığın yerel saatle 04.00 civarı bir tapınağın yakınlarına toplanmasıyla çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, izdihamda yaralanan 50'ye yakın kişiden 6'sının durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Hindistan'ın en önemli festivallerinden Jagannath Rath Yatra kutlamalarında bu tür kazaların yaşandığı biliniyor.

Festival, ülkenin özellikle Odisha ve Gucerat eyaletlerinde, Hinduizm tanrılarından Lord Jagannath anısına düzenleniyor.

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