Hindistan'da fillerin saldırdığı gruptan 2 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde fillerin saldırdığı gruptan 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyalet yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir grubun bal toplamak için sabah saatlerinde ormana gittiği belirtildi.

Grubun, burada fillerin saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, hayvanların altında kalıp ezilen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Verilere göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre, her yıl yaklaşık yarım milyon aile, ekinleri yağmalayan fillerden etkileniyor.