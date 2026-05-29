Hindistan'da gençlerin itirazı: "Hamamböceği Halk Partisi" ne anlatıyor?

Hindistan'da Yüksek Mahkeme yargıçlarından Surya Kant'ın 15 Mayıs'ta görülen bir duruşmada yaptığı yorum, ülkede beklenmedik bir siyasi başkaldırının fitilini ateşledi.

Washington Post'un aktardığına göre Kant, iş bulamayan ya da mesleki olarak kendini var edemeyen bazı gençlerden söz ederken onları "hamamböcekleri gibi" olarak niteledi. Ülkede bu sözler kısa sürede WhatsApp gruplarında, Instagram hesaplarında ve X'te yayıldı.

Pek çok genç, sözleri yalnızca küçümseyici değil aynı zamanda insanlık dışı bir benzetme olarak değerlendirdi. İşsizlik, yükselen yaşam maliyetleri ve geleceksizlik hissiyle boğuşan geniş bir gençlik kesimi, kendilerine yöneltilen ifadeye tepki göstermeye başladı.

BİR SOSYAL MEDYA HESABI VE MİLYONLARIN TEPKİSİ

Tartışmanın ardından ABD'deki Boston Üniversitesi mezunu 30 yaşındaki Abhijeet Dipke, Instagram'da "Cockroach Janta Party" (Hamamböceği Halk Partisi) adlı bir hesap açtı. İsim, Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata Party'ye (BJP) göndermeydi.

Başlangıçta yalnızca internet mizahı gibi görünen hesap, birkaç gün içinde yüz binlerce takipçiye ulaştı. Ardından milyonlarca genç, sosyal medyada kendisini "işe yaramaz hamamböceği" olarak tanımlayan paylaşımlar yapmaya başladı.

Hareketin sembolü haline gelen hamamböceği, zamanla aşağılanmanın değil dayanıklılığın ve görünmez kılınanların simgesine dönüştü.

İŞSİZLİK VE HAYAT PAHALILIĞI ÖFKEYİ BÜYÜTÜYOR

Hareketin kullandığı "Laik, sosyalist, demokratik, tembel" sloganı ilk bakışta mizahi görünse de gençlerin gündelik sorunlarına işaret ediyor.

Paylaşımlarda işsizlik, yüksek gıda fiyatları, sınav skandalları, yolsuzluk iddiaları ve ekonomik güvencesizlik sıkça dile getiriliyor. Birçok genç için hareket, geleneksel siyaset kanallarında karşılık bulamadıkları sorunları görünür kılmanın yolu haline gelmiş durumda.

29 Mayıs itibarıyla hareketin Instagram hesabının takipçi sayısı 22 milyonu aşarken, bu rakam iktidardaki BJP'nin sosyal medya takipçi sayısının da üzerine çıktı.

İKTİDAR RAHATSIZ OLDU

Hamamböceği Partisi'nin büyümesi iktidarın da dikkatini çekti. Hareketin X hesabı Hindistan'da erişime engellenirken, kurucusu Dipke sosyal medya hesaplarına erişimini kaybettiğini ve ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Ancak baskı girişimleri hareketin görünürlüğünü azaltmak yerine artırdı.

GENÇLERİN SESİ Mİ, GEÇİCİ BİR ÖFKE DALGASI MI?

Hamamböceği Partisi'nin geleceği konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı yorumcular hareketin internet mizahının ötesine geçemeyeceğini savunurken, bazıları ise bunun Hindistan'da genç kuşakların biriken hoşnutsuzluğunun yeni dışavurumu olduğunu düşünüyor.

Hareketin kurucuları ise kendilerini devrimci bir oluşum olarak değil, demokratik yollarla itirazlarını dile getiren bir gençlik platformu olarak tanımlıyor.

Ancak hareket kalıcı olsun ya da olmasın, ortaya çıkışı Hindistan'da milyonlarca gencin kendisini ekonomik ve siyasal olarak dışlanmış hissettiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor.