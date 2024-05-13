Hindistan'da genel seçimlerin 4. aşamasında oy verme işlemi başladı
Kaynak: AA
Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 4. aşamada oy kullanmaya başladı.
Yerel basındaki haberlere göre, seçimin 4. aşamasında 96 seçim bölgesinde yaklaşık 1717 aday yarışıyor.
Seçmenler Telangana, Andhra Pradeş, Uttar Pradeş, Bihar, Madya Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir bölgesinde de sandık başına gitti.