Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı
Kaynak: AA
Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 5. aşamada oy kullanmaya başladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, seçimin 5. aşamasında 49 seçim bölgesinde yaklaşık 695 aday yarışıyor.
Bihar, Uttar Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa, Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesinde yaklaşık 89 milyon seçmen oy vermeye başladı.
Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.