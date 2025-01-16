Hindistan'da hava kirliliği: Delhi eyaletinde okullar hibrit eğitime geçiyor

Hindistan'ın Delhi eyaletinde hava kalitesinin düşmesi nedeniyle okullar hibrit eğitime geçiyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) dün 396'ya yükselerek tehlikeli seviyeyi bulmasının ardından Delhi Eğitim Müdürlüğü, kamu ve özel okullarda hibrit eğitim modeline geçilmesi talimatı verdi.

Buna göre, başkentteki okullarda 9'uncu sınıftan itibaren tüm öğrenciler, haftanın belirli günlerinde çevrim içi derslere katılacak.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULUYOR

Yılın belli dönemlerinde hava kalitesinin en düşük olduğu 500 seviyelerine yaklaşılan Delhi'de, tedbirler kapsamında kent merkezlerindeki eğitime geçici olarak ara verilirken gerekli olmayan tüm inşaat çalışmaları da durduruluyor.

Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.