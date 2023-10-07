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Hindistan'da havai fişek dükkanında çıkan yangında 12 kişi öldü

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki havai fişek dükkanında meydana gelen yangında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:32
  • Giriş: 07.10.2023 23:32
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:33
Kaynak: AA
Hindistan'da havai fişek dükkanında çıkan yangında 12 kişi öldü

ANI News'in haberine göre, Karnataka'da bir havai fişek dükkanında yangın çıktı.

Soyal medya platformu X'te yangına ilişkin paylaşım yapan Karnataka Eyalet Başbakanı Siddaramaiah, olayda 12 kişinin öldüğünü ifade etti.

Siddaramaiah, paylaşımında, kaza mahallini ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını kaydederek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının sebebi henüz bilinmezken polis, yangının söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ayrıca, yangın nedeniyle çok sayıda aracın da alev aldığı belirtildi.

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