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Hindistan'da helikopter düştü: 5 ölü, 2 yaralı

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ganganani Kaplıcaları yakınlarında meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmezken, eyalet başbakanı olayla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Dünya
  • 08.05.2025 08:55
  • Giriş: 08.05.2025 08:55
  • Güncelleme: 08.05.2025 08:57
Kaynak: AA
Hindistan'da helikopter düştü: 5 ölü, 2 yaralı
Fotoğraf: Youtube

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

India Today'in haberine göre Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter, yerel saatle 09.00 sularında düştü.

Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.

Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.

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