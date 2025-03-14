Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hindistan'da 'Holi' bahar festivali kutlandı

Ajans Haberleri
  • 14.03.2025 16:06
  • Giriş: 14.03.2025 16:06
  • Güncelleme: 14.03.2025 16:06
Kaynak: DHA
Hindistan'da 'Holi' bahar festivali kutlandı

HİNDİSTAN, (DHA) - HİNDİSTAN'da baharın gelişini temsil eden geleneksel 'Holi' bahar festivali, coşkuyla kutlandı.

Hint kültüründe baharın gelişini temsil eden renklerin festivali 'Holi' kapsamında organize edilen şenliklere çok sayıda eyaletten binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, festivali kutlamak için birbirlerine parlak renkli toz ve su balonları fırlatırken cadde, sokak ve tapınaklar renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Hindistan'da her yıl mart ayında kutlanan 'Holi Festivali', bölgelere bağlı olarak birkaç gün devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol