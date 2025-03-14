Hindistan'da 'Holi' bahar festivali kutlandı

HİNDİSTAN, (DHA) - HİNDİSTAN'da baharın gelişini temsil eden geleneksel 'Holi' bahar festivali, coşkuyla kutlandı.

Hint kültüründe baharın gelişini temsil eden renklerin festivali 'Holi' kapsamında organize edilen şenliklere çok sayıda eyaletten binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, festivali kutlamak için birbirlerine parlak renkli toz ve su balonları fırlatırken cadde, sokak ve tapınaklar renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Hindistan'da her yıl mart ayında kutlanan 'Holi Festivali', bölgelere bağlı olarak birkaç gün devam ediyor.