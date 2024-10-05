Hindistan'da hükümetten evlilik içi cinsel şiddete yeşil ışık

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Hindistan'da hükümet, Yüksek Mahkeme'de evlilik içi cinsel saldırının suç sayılması yönündeki dilekçelere, bunun "evlilik kurumunu etkileyebileceğini" ve "aşırı derecede sert" olacağını belirterek karşı çıktı.

BBC'nin aktardığına göre, Federal İçişleri Bakanlığı, bir erkeğin eşini cinsel ilişkiye zorlama "hakkına sahip olmadığını" ancak evli kadınları cinsel şiddete karşı koruyacak yasaların yeterli olduğunu savundu.

Yüksek Mahkeme, İngiliz sömürge döneminde kalan bir erkeğin evlilik içi cinsel saldırı nedeniyle yargılanamayacağını söyleyen yasanın değişmesi yönündeki dilekçeleri inceliyor.

1860'tan bu yana yürürlükte olan Hindistan Ceza Yasası'nın 375. Maddesinin iptali için çok sayıda dilekçe sunuldu. Yasada, çeşitli "muafiyetler" arasında, kadının reşit olmadığı evlilikler de yer alıyor.

Yakın zamanda hükümetin yaptığı bir araştırmaya göre her 25 kadından biri kocası tarafından cinsel şiddete uğruyor.



