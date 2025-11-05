Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 11 kişi öldü

(ANKARA) - Hindistan'ın orta kesiminde bir yolcu treninin, yük trenine arkadan çarpması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin başkenti Raipur'un yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusundaki Bilaspur kenti yakınlarında yolcu treni, yük trenine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu treninin vagonlarından biri yük treni vagonunun üstüne çıktı.

Kaza sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma ve enkaz kaldırma operasyonunun tamamlandı, bölgede tren seferleri normale döndü.

Ölenlerin arasında yolcu treninin makinistinin de bulunduğu açıklandı. Makinistin yardımcısının durumunun ise kritik olduğu ve özel bir hastaneye kaldırıldığı" belirtildi. Kazada yaralanan diğer kişiler de yerel hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Trenin işletmecisi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara maddi yardım yapılacağını da bildirdi.

Chhattisgarh'ın eyalet düzeyindeki en üst düzey yetkilisi olan Başbakan Vishnu Deo Sai, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.