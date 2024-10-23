Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalındaki habere göre, yetkililer, Bengaluru kentinde inşaat halindeki bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Binanın çökmesi sırasında içeride 20 kişinin bulunduğunun değerlendirildiğini kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Karnataka Başbakan Yardımcısı DK Shivakumar, olay yerinde yaptığı açıklamada, binanın yasadışı olarak inşa edildiğini söyledi.

Shivakumar, izinsiz inşa edilen binaların sahiplerine karşı harekete geçilmesi talimatı verdiğini ifade ederek, bu olayın kendileri için bir ders olduğunu ve tekrar etmesinin önüne geçeceklerini vurguladı.