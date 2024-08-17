Hindistan'da kadın meslektaşları öldürülen doktorlar greve gitti

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da kadın bir asistan doktorun cinsel saldırıya maruz bırakılarak öldürülmesi ülkeyi sokaklara döktü.

NDTV'nin haberine göre, geçen hafta işlenen söz konusu cinayet nedeniyle bugün ülke genelindeki çoğu hastanede zorunlu olmayan tüm hastane hizmetleri durdu.

Doktorların iş bıraktığı Hindistan'da 24 saat boyunca sağlık merkezlerinde yalnızca "acil servislerin" hizmet verileceği duyuruldu.

Bu kapsamda, ülke genelinde çok sayıda kentte doktorlar ve sağlık görevlileri sokaklara inerek protesto gösterisi düzenledi.

Doktorlar, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi ve güvenliklerinin sağlanmasının zaruri olduğu çağrısı yaptı.

Hindistan Tabipler Birliği (IMA), konuya dair yaptığı açıklamada, sağlık personelinin şiddete karşı daha iyi korunması için yasaların güçlendirilmesi ve hastanelerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi talepleri içeren bir dizi tedbirin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, kadın doktorun öldürülmesi ülkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının geniş tepkisini çekerken olay protesto edildi.

Başbakan Narendra Modi ise söz konusu cinayeti kınarken, "kadınlara yönelik canavarca davranışların ağır ve hızlı şekilde cezalandırılması gerektiğini" belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kalküta'daki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Olayla ligili eyaletteki birçok kentte ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrılar üzerine bir araya gelmişti. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.