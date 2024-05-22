Hindistan'da kaybolan Bangladeşli milletvekili ölü bulundu
Hindistan'da kaybolan Bangladeşli Milletvekili Azim, ölü bulundu. Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bangladeş'te iktidardaki Avami Birliği Partisinin milletvekillerinden Anwarul Azim, kayıp olduğu Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölü bulundu.
Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
"PLANLANMIŞ BİR CİNAYET"
Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti" ifadesini kullandı.
Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.